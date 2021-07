Maturareise: „Konkrete Anschuldigungen“ gegen Security

Nach Vorwürfen rund um eine X-Jam-Maturareise in Kroatien, bei der es seitens mehrerer Security-Mitarbeiter zu sexuellen Übergriffen, Belästigungen und rassistischen Beleidigungen gekommen sein soll, haben sich bisher 40 Maturantinnen und Maturanten bei einer vom Veranstalter eingerichteten Beschwerdestelle gemeldet. In einigen Fällen gebe es „konkrete Anschuldigungen“ gegen Security-Mitarbeiter, teilte Mittwochmittag der Veranstalter X-Jam auf APA-Anfrage mit.

Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz gegen einen 19-jährigen Steirer, der am 7. Juli auf der X-Jam eine junge Oberösterreicherin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben soll. Das bestätigte Christian Kroschl, der Sprecher der Grazer Anklagebehörde, der APA.

„Wir wissen noch relativ wenig“, meinte Kroschl zum aktuellen Ermittlungsstand. Die Betroffene sei nach ihrer Heimkehr aus Kroatien in Begleitung ihrer Mutter auf eine oberösterreichische Polizeiinspektion gegangen und habe noch ein Mal Anzeige erstattet. „Wir haben das steirische Landeskriminalamt mit Erhebungen beauftragt“, sagte Kroschl. Überdies warte man auf Übermittlung der Unterlagen der kroatischen Polizei, die den 19-Jährigen am 7. Juli vorübergehend festgenommen hatte.

Der 19-Jährige war am 7. Juli von der kroatischen Polizei festgenommen worden. Am 8. Juli wurde er in Istrien einem U-Richter vorgeführt, der die Enthaftung des Verdächtigen anordnete. Zugleich wurde das Ermittlungsverfahren an Österreich abgetreten. Der 19-Jährige kehrte in seine Heimat zurück.