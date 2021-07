Neun Tote und 70 Vermisste bei Unwetter in der Eifel

Nach Überflutungen und Dauerregen sind laut Polizei im Eifel-Landkreis Ahrweiler neun Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Koblenz wurden sie an verschiedenen Orten im Landkreis gefunden. Die weiteren Umstände seien noch unklar. Im Eifel-Ort Schuld bei Adenau waren den Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Derzeit würden dort knapp 70 Menschen vermisst.