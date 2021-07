Richter-Disziplinierung in Polen verstößt gegen EU-Recht

Polen verstößt mit einem zentralen Teil seiner Justizreformen gegen EU-Recht. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte am Donnerstag, dass Polen mit der neuen Disziplinarordnung für Richter „gegen seine Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen hat“. Unter anderem biete die neu geschaffene Disziplinarkammer „nicht alle Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit“. Die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau wies das Urteil schroff zurück.

„Es ist eine erschreckende, dramatische Eskalation, die hier in Polen stattfindet“, erklärte der Vizepräsident des Europaparlaments Othmar Karas (ÖVP) in der „ZIB“. Die polnische Regierung betreibe eine Politik gegen die europäische Gemeinschaft und die eigenen Bürger, weil „zwei Drittel der Polinnen und Polen sind für diese Gemeinschaft“. Auch der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl sprach am Donnerstag von einer dramatischen Entwicklung. Er brachte „die gesamte Palette an parlamentarischen, rechtlichen und auch finanziellen Konsequenzen“ für Warschau ins Spiel.