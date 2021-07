X-Jam - Security soll wiederholt belästigt haben

Dem vom Maturareise-Veranstalter X-Jam wegen sexueller Belästigung angezeigten Security-Mitarbeiter werden mehrere übergriffige Vorfälle zugeschrieben. Das präzisierte der Veranstalter, nachdem sich Teilnehmer bzw. deren Eltern mit Schilderungen über weitere Zwischenfälle an die APA und andere Medien gewandt hatten. Der Mann, der in einem Ferienressort auf der kroatischen Halbinsel Lanterna eingesetzt war, wurde laut X-Jam in den vergangenen drei Jahren beschäftigt.

Unterdessen trafen sich am Donnerstagnachmittag X-Jam-Veranstalter Knechtsberger und Bastian Köstinger, der die Vorfälle in Kroatien publik gemacht haben, persönlich. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge bereits mit der Entwicklung eines Sicherheitskonzepts begonnen, in dieses soll Köstinger seine Erfahrungen und sein Wissen aus Sicht eines Maturanten einbringen. Außerdem wird X-Jam bei der „lückenlosen Aufarbeitung vorliegender Beschwerden unterstützen“, hieß es in einer Aussendung.