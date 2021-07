Biden: Prüfen die Corona-Einreisebeschränkung für Europäer

US-Präsident Joe Biden hat zugesagt, dass seine Regierung die bestehenden Corona-Einreisebeschränkungen für Europäer aus dem Schengen-Raum überprüfen wird. Darüber, wie bald sie aufgehoben werden können, werde derzeit beraten, sagte Biden am Donnerstag nach einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er werde die Frage in den kommenden Tagen beantworten können.

Die sagte nach einem Treffen mit Biden am Donnerstag, sie habe das Thema angesprochen. Sie sagte, sie habe sich mit Biden über die Delta-Variante des Coronavirus ausgetauscht. Das sei eine neue Herausforderung. Es müsse nun eine nachhaltige Entscheidung getroffen werden, die nicht nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen werde.

Die EU hatte die Mitgliedstaaten bereits im vergangenen Monat aufgefordert, Beschränkungen für Reisende aus den USA und mehreren anderen Ländern schrittweise aufzuheben. Deutschland hatte daraufhin Einreisen unter anderem aus den USA „zu allen zulässigen Aufenthaltszwecken einschließlich Tourismus“ wieder erlaubt. In die umgekehrte Richtung, also für Einreisen in die USA, gelten aber nach wie vor strenge Auflagen.