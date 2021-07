Zahl der Krippenkinder zuletzt etwas gesunken

Die Zahl der Null- bis Zweijährigen in Österreichs Kinderbetreuungseinrichtungen ist in den vergangenen zehn Jahren stark angewachsen, gegenüber dem Vorjahr gibt es aber einen leichten Rückgang. Das zeigt die aktuelle Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria. Haben 2010 noch 40.000 Unter-Dreijährige eine Krippe besucht, waren es 2020 bereits 70.750 (plus 77 Prozent) - 2019 betrug die entsprechende Zahl aber noch 71.800.

Das dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass es insgesamt etwas weniger Kinder in dieser Altersgruppe gab: Die Betreuungsquote hat sich zwischen 2019 und 2020 nämlich nicht verändert und betrug in beiden Jahren knapp 28 Prozent. Zum Vergleich: 2010 waren es noch 17 Prozent. Auch in vergangenen Jahren war der Zuwachs der Betreuungsquoten nicht immer kontinuierlich - so gab es von 2015 auf 2016 sogar einen leichten Rückgang.