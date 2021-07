Schmid-Start bei der Austria im Cup in Spittal

Manfred Schmid startet in Spittal an der Drau in seine Ära als Chefcoach der Wiener Austria. Am Samstagvormittag (11.00 Uhr/live ORF Sport +) gastieren die Wiener in der ersten Runde des ÖFB-Fußball-Cups beim Vertreter der Regionalliga Mitte. Für die Austria ist es die letzte Bewährungsprobe vor dem Auftritt in der Qualifikation zur Conference League, in der die Violetten auf den isländischen Vertreter Breidablik treffen. Das Zweitrunden-Hinspiel steigt am Donnerstag in Wien.