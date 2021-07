Linz hat laut Rechnungshof Nachholbedarf bei Klimamaßnahmen

In Städten macht sich der Klimawandel besonders stark bemerkbar, weil sich versiegelte Flächen stärker aufheizen. So entstehen Hitzeinseln, die das Wohlbefinden beeinträchtigen und sogar zu „potenziell lebensbedrohlichen“ gesundheitlichen Belastungen führen können, heißt es in dem Bericht zur „Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Linz“. Temperatursenkend können vor allem Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete - offene und unbebaute Flächen mit guter Luftqualität wie Grünzonen oder Seen - in Kombination mit Frischluftkorridoren wirken. Die Korridore verbinden diese „Kühlräume“ mit dem Siedlungsgebiet und sollten unverbaut bleiben, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.