Frequency-Festival in St. Pölten abgesagt

Bis zuletzt haben die Veranstalter darum gekämpft, nun ist es aber fix: Das Frequency-Festival in St. Pölten wird heuer wie schon im Vorjahr abgesagt. Das von 19. bis 22. August geplante Event mit bis zu 50.000 jungen Besuchern täglich fällt der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus zum Opfer. „Die Gesundheit von Besuchern und Bevölkerung geht vor“, erklärte die Stadt St. Pölten am Freitag.

Trotz „dem strengsten Covid-19-Konzept von ganz Österreich“ sei die Absage nun „traurige Gewissheit“, hielt das Team um Festivalchef Harry Jenner in einer Aussendung fest. „Davon werden wir uns aber keinesfalls entmutigen lassen, sondern angestrengt weiterarbeiten, damit 2022 gemeinsam mit Euch und allen Besuchern endlich unser Jahr wird!“ Informationen zu einem Tickettausch auf das kommende Jahr beziehungsweise einer Gutscheinregelung sollen in Kürze folgen.

Von einem „verheerendem Signal für Impfwillige“ sprach die Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV) am Freitag. Junge Menschen hätten lange auf Festivals und Kulturevents gewartet. „Die Teilhabe am kulturellen Leben, der Besuch von Veranstaltungen und der Nachgastronomie sind für viele Menschen die Motivation, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen“, hieß es in einer Aussendung. Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wiederum begrüßte die Absage und bezeichnete sie als „verantwortungsvolles Vorgehen“.