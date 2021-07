Belarus: Erneut hartes Vorgehen gegen Regierungsgegner

In Belarus gehen die Behörden weiter mit großer Härte gegen Kritiker von Präsident Alexander Lukaschenko vor. Ein Gericht verurteilte am Freitag elf Studierende und eine Lehrkraft zu langen Haftstrafen. Sicherheitskräfte durchsuchten inzwischen die Wohnungen von mehr als einem Dutzend unabhängiger Journalisten. Mindestens drei von ihnen wurden festgenommen. Kritik am Vorgehen der Behörden kam u.a. von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg.

Die Studierenden waren im vergangenen November bei Massenprotesten gegen Lukaschenko festgenommen worden. Sie waren an verschiedenen Minsker Universitäten eingeschrieben und wurden in der Zwischenzeit exmatrikuliert. Das Gericht verurteilte zehn von ihnen und die Lehrkraft zu jeweils mehr als zweieinhalb Jahren Haft wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Ein Student erhielt eine zweijährige Haftstrafe.

Kurz und Schallenberg verurteilten das Vorgehen des belarussischen Regimes gegen Studierende scharf. „Das sind schlichtweg Scheinprozesse und ein weiterer Versuch, mit Repressionen die Zivilgesellschaft, die hier um ihre Freiheit kämpft, und den politischen Gegner auszuschalten. Wir dürfen und wir werden nicht locker lassen“, erklärte Kurz am Freitagnachmittag in einer Stellungnahme. Schallenberg ergänzte: „Die Scheinprozesse, mit denen das Regime in Minsk demokratisch engagierte Studierende mundtot machen will, belegen einmal mehr, wie sehr Lukaschenko in der Vergangenheit festhängt. Anstatt das enorme Potenzial der jungen Generation zu nutzen, will er sie zerstören.“