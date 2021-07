Salzburg, Hartberg und Admira in 2. Cup-Runde

Titelverteidiger Salzburger hat sich beim Pflichtspieldebüt von Trainer Matthias Jaissle in der 1. Runde des ÖFB-Cups beim Regionalligisten Hertha Wels nach zäher erster Hälfte glanzlos, aber sicher mit 4:1 (1:1) durchgesetzt. Einen gelungenen Einstand als Cheftrainer erlebten auch Kurt Russ mit Hartberg gegen Bad Gleichenberg (3:0) und Andreas Herzog beim 4:0 seiner Admira bei Neusiedl am See.