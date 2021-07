Bundesligisten ohne Probleme in 2. Cup-Runde

Ohne Sensationen und mit souveränen Aufstiegen aller sechs Bundesligisten ist der Cup-Auftakt am Freitag über die Bühne gegangen. Titelverteidiger Salzburger setzte sich beim Pflichtspieldebüt von Trainer Matthias Jaissle in der 1. Runde beim Regionalligisten Hertha Wels nach zäher erster Hälfte glanzlos, aber sicher mit 4:1 (1:1) durch.

Vizemeister Rapid zog mit einem 6:0 (2:0) im Stadtduell mit dem von Anton Polster betreuten Ostligisten Wiener Viktoria nach. Die Mannschaft von Dietmar Kühbauer verabreichte sich vor 8.100 Zuschauern eine Moralinjektion für die Heimpartie in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag am Dienstag. Grün-Weiß agierte eine Stunde lang in Überzahl.