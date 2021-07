Sammelklage gegen Autobahnbetreiber von Brücke in Genua

1,5 Milliarden Euro als Entschädigung an die Bürger wegen des Einsturzes der Morandi-Autobahnbrücke in der italienischen Stadt Genua im Jahr 2018 mit 43 Todesopfern - das soll mit einer nun in die Wege geleiteten Sammelklage gegen die Autobahngesellschaft Autostrade per l‘Italia (ASPI), Betreiberin der eingestürzten Brücke, erreicht werden. Die Bürger der norditalienischen Region Ligurien können sich über eine Website an der kostenlosen Sammelklage beteiligen.