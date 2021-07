Jonas Kaufmann wird mit Musiktheaterpreis ausgezeichnet

Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann erhält im Rahmen des Österreichischen Musiktheaterpreises für seinen internationalen Verdienst um das Musiktheater den Medien-Sonderpreis. Mit seinen Auftritten in TV-Sendungen und Streaming-Aufführungen habe er „maßgeblich dazu beigetragen, dass das Musiktheater auch in Zeiten der Pandemie im Scheinwerferlicht erstrahlt“, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Der Preis wird im Rahmen der Gala am 2. August auf Schloss Lamberg verliehen.