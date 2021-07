Coronakrise sorgte für Run auf Bildungskarenz

Während der Coronakrise ist das Instrument der Bildungskarenz von Betrieben und deren Mitarbeitern verstärkt genutzt worden. Diese Art der Weiterbildung wurde heuer im ersten Halbjahr um fast ein Drittel öfter in Anspruch genommen als noch vor der Coronakrise im ersten Halbjahr 2019. „Es ist die Inanspruchnahme des Weiterbildungsgeldes im ersten Halbjahr 2021 auf 13.846 gestiegen“, so AMS-Vorstand Herbert Buchinger im ORF-Radio Ö1 am Samstag. Zwei Jahre davor waren es 10.743.