Ein Toter bei Protesten gegen Wasserknappheit im Iran

Bei Protesten gegen Wassermangel im Südwesten des Iran ist ein Demonstrant ums Leben gekommen. Ein Schuss in die Luft habe den 30-Jährigen in der Provinz Khuzestan tödlich getroffen, sagte ein Sprecher des Gouverneursamts in der Provinzstadt Shadegan laut Nachrichtenagentur ISNA am Samstag. Der Schuss sei aber nicht seitens der Polizei, sondern der „Krawallmacher“ abgegeben worden, behauptete er. Die Polizei untersuche den tödlichen Vorfall.