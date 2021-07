Biden will sich weiter für „Dreamer“-Programm einsetzen

In den USA bahnt sich ein juristisches Ringen um das Schicksal von jungen Einwanderern ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht an. Ein Gericht im US-Staat Texas stoppte am Samstag das vom früheren US-Präsidenten Barack Obama entworfene Schutzprogramm für Einwandererkinder, DACA. Präsident Joe Biden kündigte an, gegen die Entscheidung aus Houston in Berufung zu gehen.