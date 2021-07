Extrem-Radsportler Strasser knackte 24-Stunden-Weltrekord

Der steirische Extrem-Radsportler Christoph Strasser hat am Fliegerhorst in Zeltweg als erster Mensch mehr als 1.000 Kilometer innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 42,75 km/h, er erreichte 1.026,215 Kilometer. Laut Presseaussendung brach der sechsfache Gewinner des „Race across America“ dabei zwölf Weltrekorde auf Unterdistanzen. Die Straßen-Bestmarke über 24 Stunden betrug bisher 914 km.