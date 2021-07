Wiesberger rettet mit starkem Finish Par-Runde bei Golf-Open

Bernd Wiesberger hat dank eines starken Finish am dritten Tag der British Golf Open hat im Royal St. George‘s Club eine Par-Runde (70 Schläge) gespielt. Mit dem Gesamtscore von 211 war für den Burgenländer aber nur eine geringe Verbesserung auf Rang 53 möglich. Am Freitag hatte er in Sandwich gerade noch die Qualifikation für das Wochenende der 149. Auflage (11,5 Millionen Dollar) geschafft, mit Birdies am 17. und 18. Loch rettete er am Samstag eine neuerliche Par-Runde.