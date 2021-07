Bischof Krautwaschl als Schauspieler bei „Don Camillo“

Krautwaschl wird am Premierenabend am 21. Juli ab 20 Uhr im Arkadeninnenhof des Schlosses Piber bühnenpräsent sein, und nur für diesen Abend. Beim Theater absolut ist man einerseits froh, nach dem Lockdown wieder spielen zu können. Andererseits freut man sich über den Coup mit dem Bischof. „Mein Schauspielteam und ich haben uns hoch motiviert und voller Elan in das neue Projekt gestürzt. Aber bei der ganzen Begeisterung und Freude dürfen wir nicht vergessen, dass es viele Familien gibt, die die Coronakrise nicht so gut überwunden haben und daher unsere Hilfe brauchen“, sagte Schauspielerin Agnes Julia Redl, Organisatorin der Schlossfestspiele. Der Reinerlös der Premiere kommt Familien in der Gegend zugute, die durch die Coronakrise in Not geraten sind.