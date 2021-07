Neues Stück von Meg Stuart beim ImPulsTanz enttäuscht

Der Fluss der Zeit stürzt in Kaskaden - oder wird zum dünnen Rinnsal wie bei Meg Stuarts neuem Stück „Cascade“. Die Konzeption als überfrachtete Philosophie über die Zeit mündete Samstagabend im Volkstheater in eine Uraufführung, die vor allem an einem krankt: dem richtigen Timing. Oder um Alfred Polgar zu paraphrasieren: „Die Vorstellung begann um neun. Als ich nach zwei Stunden auf die Uhr sah, war es halb zehn.“

Dabei hatte die US-Choreografin für ihr neues Stück mit Philippe Quesne eigentlich einen Bühnenkünstler als Sparringpartner, der zwar zuletzt bei den Festwochen mit „Das Lied der Erde“ eher enttäuschte, für „Cascade“ aber eine durchaus ansprechende Spielstätte schuf. Zwei mit kosmischen Motiven überzogene Hüpfburgen, die wie gestrandete Wale über den Abend hinweg zu atmen scheinen, werden flankiert von einer Rampe, die Bergisel-gleich steil nach oben führt.

Zu diesem Raum wird hier die Zeit, aus dem sich die sieben Performenden der Stuart-Compagnie Damaged Goods anfangs wie aus einem kosmisch langsamen Urgrundeln schälen. In Zeitlupe gerät das Geschehen sukzessive in Bewegung, umwabert von einem Urnebel. Im Laufe des knapp zweistündigen Abends wird die Kaskade nicht linear nach unten laufen, sondern immer an- und abschwellen, zwischen laut und leise changieren, zwischen Stillstand und Bewegung.

Und doch ist dieses Gebirge der Zeit porös. Jeder Tanzende bleibt in seiner eigenen Zeitblase, nur selten begegnet man sich, wenn die Zeitläufe sich kurzzeitig kreuzen. Und noch seltener agiert man synchron als Gruppe. Vorangetrieben bis hin zur akustischen Schmerzgrenze wird dieses Kreisen wie oft bei Stuart von Livemusiker Brendan Dougherty zwischen Elektrospur und Percussion - oder auch auf Null heruntergefahren.

3x Weber-Grill und 10x Just Spices Gewürzbox zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Wirkliche Cut-Momente sind allerdings die Ausnahme und beschränken sich letztlich auf ein einmaliges Aufflackern von Ironie, als die Rhythmusspur von „How Deep Is Your Love“ samt kitschigem Sonnenuntergang die aufoktroyierte Schwere des Sujets konterkariert. Ansonsten scheinen die Performer immer wieder beinahe verloren in Zeit und Raum, trägt die Grundlage längst nicht einen ganzen Abend, sondern ist in der extremen Zeit-Dehnung leider streckenweise schlicht Zeit-Verschwendung.