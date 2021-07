Goldene Palme von Cannes geht an junge Französin

Er habe in seinem Leben schon viele Filme gesehen, sagte Jury-Präsident Spike Lee nach der Preisverleihung am Samstagabend. „Dies ist aber der erste Film, in dem ein Cadillac eine Frau schwängert. Das hat mich umgehauen. Das sind Genie und Verrücktheit kombiniert.“

Zu den Gewinnerinnen des diesjährigen Festivals zählt außerdem die Norwegerin Renate Reinsve. Die 33-Jährige wurde bereits nach der Premiere von Joachim Triers „The Worst Person in the World“ gefeiert, der auf originelle Weise von den Lebens- und Liebeswirren einer jungen Frau berichtet, und nahm am Samstag - ebenfalls unter Tränen - die Auszeichnung als beste Schauspielerin entgegen.

Deutsche und österreichische Filmemacher hatten es in diesem Jahr nicht in den Cannes-Wettbewerb geschafft. Am Ende aber gehörten gleich einige deutsche Ko-Produktionen zu den Gewinnern: Ein Großer Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an „Hytti No 6“, in dem der Finne Juho Kuosmanen von einer ungewöhnlichen Zugreise durch Russland erzählt. Der Thailänder Apichatpong Weerasethakul, der mit „Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben“ einst eine Goldene Palme gewann, wurde für seinen meditativen Bilderfluss „Memoria“ mit einem Preis der Jury geehrt.