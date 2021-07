Bernd Wiesberger hat die 149. British Golf Open in Sandwich mit gesamt 282 Schlägen (2 über Par) beendet. Der Burgenländer spielte am Sonntag im Royal St. George‘s Club eine 71er-Runde (1 über Par) und beendet das mit 11,5 Mio. Dollar dotierte Turnier um Rang 60. Die Topspieler um den Führenden Südafrikaner Louis Oosthuizen hatten erst am Nachmittag begonnen.