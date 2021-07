Verstappen in England nach Crash mit Hamilton out

Für Formel-1-WM-Leader Max Verstappen hat der Grand Prix von Großbritannien am Sonntag ein jähes Ende gefunden. Der niederländische Red-Bull-Pilot, der am Samstag im Sprint-Qualifying die Pole Position herausgefahren hatte, drehte sich in Silverstone in der zweiten Runde nach einer minimalen Berührung mit seinem Rivalen Lewis Hamilton von der Strecke und krachte in den Reifenstapel.