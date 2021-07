Vikings fordern die Raiders Tirol im Austrian Bowl

Zum neunten Mal seit 2011 lautet die Finalpaarung in der Austrian Football League (AFL) Dacia Vienna Vikings gegen Swarco Raiders Tirol. Die Vikings besiegten am Sonntag im Halbfinale in Wien die Projekt Spielberg Graz Giants mit 21:18. Bereits am Samstag hatten die Tiroler mit einem 31:20-Erfolg über die SsangYong Danube Dragons den Finaleinzug geschafft. Der Austrian Bowl XXXVI findet am 31. Juli in St. Pölten statt.