263 neue Corona-Infektionen in Österreich

In Österreich sind binnen 24 Stunden (Stand: Montag 9.30 Uhr) 263 Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt laut den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (313), es sind aber doch deutlich mehr als vergangenen Montag mit 192 neuen Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 24,6 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern aufgeschlüsselt betrugen Burgenland: 1, Kärnten: 11, Niederösterreich 44, Oberösterreich: 36, Salzburg: 15, Steiermark: 34, Tirol: 24, Vorarlberg: 13 und Wien: 85. Insgesamt gab es mit Montag in Österreich 3.569 aktive Fälle, um 136 mehr als am Sonntag. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 639.700 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 127 als wieder gesund.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz war am Montag Wien mit 37,7, gefolgt von Salzburg, Kärnten und Tirol (34,4, 24,7 bzw. 24,1). Weiters folgen die Steiermark (22,1), Vorarlberg (21,3), Oberösterreich (19,9), Niederösterreich (16,6) und das Burgenland (5,1).

Seit gestern, Sonntag, kam kein neuer Todesfall hinzu. In den vergangenen sieben Tagen starben sechs Personen mit oder an Corona. Insgesamt forderte die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.729 Tote in Österreich.