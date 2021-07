Linkskandidat Castillo gewinnt Präsidentenwahl in Peru

Der Linkskandidat Pedro Castillo hat die Präsidentenwahl in Peru gewonnen. Der Bewerber der marxistisch-leninistischen Partei Perú Libre kam auf 50,12 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlaufsichtsbehörde des südamerikanischen Landes sechs Wochen nach der Stichwahl am Montag mit. Die Rechtspopulistin Keiko Fujimori erhielt in der extrem knappen zweiten Runde der Wahlen demnach 49,87 Prozent.