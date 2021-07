12. Popfest Wien startet am Donnerstag in der Arena

Denn der Eintritt in die Arena, bei der es sich um ein eingegrenztes Veranstaltungsgelände handelt, kann lückenlos kontrolliert werden. Das wäre am frei zugänglichen Karlsplatz nicht oder nur mit sehr großem Aufwand möglich gewesen. Prinzipiell können die Konzerte wie üblich bei freiem Eintritt besucht werden. Der Einlass erfolgt nach dem Motto „First come, first serve“.

Der Einlass zum Auftakt am Donnerstag erfolgt um 17.00 Uhr. An den darauffolgenden Tagen kann das Gelände schon ab 16.00 Uhr betreten werden. Programm gibt es in der Arena auf der Open-Air-Bühne und in der kleinen Halle. Die große Halle der Arena bleibt geschlossen, auch bei Regen wird nicht in den geräumigsten der Indoor-Bereiche gewechselt. Am Sonntag werden dann Locations am Karlsplatz mit einbezogen. Bespielt wird dort unter anderem - wie schon in den vergangenen Jahren - die Karlskirche.