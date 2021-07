China weist Hacker-Vorwürfe der USA und Verbündeter zurück

China hat den Vorwurf, für einen groß angelegten Hackerangriff auf das US-Softwareunternehmen Microsoft verantwortlich zu sein, scharf zurückgewiesen. Die Anschuldigungen der USA seien politisch motiviert und „fingiert“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Dienstag. Washington habe seine Verbündeten „antreten lassen“, um „unverschämte Kritik an China zum Thema Cybersicherheit“ zu üben.