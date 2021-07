Zypern begeht 47. Jahrestag der Inselteilung

Auf Zypern haben die Menschen an die Teilung der Insel vor 47 Jahren erinnert. Im griechisch-zypriotischen Süden heulten am Dienstag um 05.30 Uhr (Ortszeit) die Sirenen des Zivilschutzes. Damit wurde der Opfer der türkischen Militärintervention vom 20. Juli 1974 und der Vertreibung von rund 162.000 griechischen Zyprioten aus dem heute türkisch-zypriotischen Norden gedacht.

In der nur von der Türkei anerkannten Türkischen Republik Nordzypern (KKTC) wurde der Jahrestag der Intervention hingegen in Anwesenheit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefeiert, wie der griechisch-zypriotische und der türkisch-zypriotische Rundfunk (RIK und BRT) berichteten. Im Norden wird die Intervention als Friedensaktion bezeichnet. Fünf Tage zuvor hatten griechisch-zypriotische Nationalgardisten mit dem Ziel geputscht, die Insel mit Griechenland zu vereinigen.

Trotz internationaler Kritik treibt der Präsident Nordzyperns, Ersin Tatar, die umstrittene Öffnung der einst von Griechisch-Zyprioten bewohnten Küstensiedlung Varosha voran. In einer „zweiten Phase“ werde ein Gebiet, das einer Fläche von 3,5 Prozent des Stadtteils entspreche, zugänglich gemacht und das militärische Sperrgebiet aufgehoben, kündigte Tatar nach Angaben der türkischen Agentur Anadolu an. Anspruchsberechtigte mit Besitz in der Region könnten dessen Rückgabe beantragen, sagte er.