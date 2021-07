Real präsentiert Alaba am Mittwoch - Rätselraten um Nummer

Real Madrid wird David Alaba am Mittwoch präsentieren. Der bisher einzige Neuzugang der Madrilenen in diesem Sommer wird zu Mittag (12.30 Uhr) in der Ciudad Real Madrid, dem Trainingszentrum im Vorort Valdebebas, offiziell vorgestellt. Alaba wird danach auch einen Online-Medientermin absolvieren, wie Real bekannt gab.

Der Wiener befand sich nach dem EM-Achtelfinal-Aus mit Österreich im Urlaub und hielt sich zuletzt in München fit. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Alaba am Montag Videos, die ihn bei Einheiten mit Ex-Teamkollege Franck Ribery zeigen. Wie die spanische Sport-Tageszeitung „Marca“ schrieb, könnte der Verteidiger bereits am Dienstagabend an der Trainingseinheit unter Carlo Ancelotti teilnehmen. Alaba postete ein Foto, dass ihn im Flieger nach Madrid zeigte.