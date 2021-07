Erster Schmalz-Roman: „Mein Lieblingstier heißt Winter“

So ungewöhnlich wie seine Stücke ist auch dieser Roman - in formaler wie in inhaltlicher Hinsicht. Schmalz verwendet Sprache nicht einfach als Mittel zum Erzählen, sondern drechselt sie, baut Schnörkel ein, versieht sie liebevoll mit Arabesken und legt selten Wert auf klare Worte. Das könnte einem als Leser bald zu viel werden, hätte der Autor nicht auch bei Personen und Plot einiges zu bieten. Der Appetizer, den er einst in Klagenfurt servierte, hatte neugierig gemacht: Der schwerkranke Schauer kündigte seinen Selbstmord in der Tiefkühltruhe an und bat um späteren Abtransport seiner tiefgefrorenen Leiche. Doch bei Schlichts Wiederkehr war die Truhe leer: „Darin nur nichts. Kein kalter Schauer. Nur kalte Luft, die ihm entgegenstürzt.“ Aus dem damaligen fulminanten Cliffhanger ist nun ein Krimi entstanden, der mit zahlreichen skurrilen Figuren aufwartet.

Auf dieser Suche kommt Schlicht jedoch seine eigene Vergangenheit in die Quere, an die er nicht so gerne erinnert werden möchte. Oder, wie es Schmalz ausdrückt: „Und denkt der Schlicht jetzt da in sich, dass wenn man mal vergessen will, kommt einem so ein Job, wie der des Tiefkühlkostvertreters, kommt einem schon entgegen.“ Wenn freilich Auftauen angesagt ist, dann riecht es bald nach Verwesung. Und weil auch die Schimmelteufel mehr Dreck am Stecken hat, als ihrem Ruf guttäte, findet sich Eismann Schlicht nach vielen Verwicklungen am Ende selbst in einem sehr engen Behältnis wieder - keine Eistruhe freilich, sondern ein Sarg. Wie und warum er dort hineinkommt, ist Teil des Krimis, soll daher nicht verraten werden: Nur, dass Tulp schon beinahe zum Körperöffnungsschnitt ansetzt, ehe es dem schockgefrosteten vermeintlichen Toten am Seziertisch der Prosektur doch noch gelingt, sich bemerkbar zu machen... Schmalz hat Sinn für heftige, deftige, filmreife Szenen, denkt man sich - und kennt zu diesem Zeitpunkt den nächtlichen Showdown im Saurierpark noch gar nicht.