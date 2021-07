Medizin-Aufnahmetest mit 17.800 Anmeldungen für 1.740 Plätze

17.823 Personen haben sich für den am Mittwoch stattfindenden Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet. An den Medizinuniversitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Uni Linz sind insgesamt 1.740 Studienplätze zu vergeben. Wie im Vorjahr gelten strenge Coronaregeln: Am rund achtstündigen Test teilnehmen dürfen heuer nur geimpfte, genesene oder getestete Personen, außer am eigenen Sitzplatz ist überall eine FFP2-Maske zu tragen.

In der Humanmedizin gehen mindestens 95 Prozent der Studienplätze an allen Unis an Kandidaten aus der EU und mindestens 75 Prozent an Studienwerber mit österreichischem Maturazeugnis. In der Zahnmedizin gibt es diese Quotenregelung nicht: Die Plätze werden unabhängig von der Nationalität an die Bewerber mit dem besten Testergebnis vergeben. Die Ergebnisse der Tests sollen Mitte August vorliegen.