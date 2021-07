Frau in Australien als Sklavin gehalten: Paar verurteilt

Ein Ehepaar im australischen Melbourne hat eine Frau acht Jahre lang als Sklavin gehalten. Das Opfer, eine Großmutter aus Indien, war 2015 in hygienisch verheerendem und lebensbedrohlichem Zustand im Haus der Familie entdeckt worden. Bereits vor mehreren Wochen war das Paar vom Obersten Gericht im Bundesstaat Victoria schuldig gesprochen worden. Am Mittwoch wurde das Strafmaß bekannt: Die Angeklagten müssen mehrere Jahre in Haft.