„Sideways Rain“ als unausweichlicher Sog bei ImPulsTanz

Kriechend, rollend, gehend, laufend, mal vorwärts, dann rückwärts, aber wichtig: immer von links nach rechts, wobei die Ausnahme die Regel bestätigt. So trieb der brasilianische Choreograph Guilherme Botelho seine in der Schweiz ansässige Compagnie Alias Cie am Dienstagabend über die Bühne des Akademietheaters. Ob man in „Sideways Rain“ eine große Gesellschaftsstudie erkennen mag oder sich doch nur dem hypnotisierenden Fluss der Körper hingibt: Ein Gewinn ist es allemal.