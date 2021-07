Olympische Spiele 2032 offiziell an Brisbane vergeben

Brisbane ist Gastgeber der Olympischen Spiele 2032. Die Metropole im australischen Bundesstaat Queensland erhielt am Mittwoch von der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Tokio den Zuschlag für die Sommerspiele in elf Jahren. Brisbane war im Rahmen eines neuen Vergabeverfahrens vom IOC zum „bevorzugten Bewerber“ erklärt worden und stand daher als einziger Kandidat für die Spiele der XXXV. Olympiade zur Wahl.