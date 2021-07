Eine 17-jährige Schwangere ist in Graz tot in einer Wohnung im Bezirk Geidorf gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA mitteilte, wurde ein 19-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er bestreitet mit dem Ableben der Jugendlichen etwas zu tun zu haben. Der Mann gab aber zu, in der Wohnung gewesen zu sein und dass es auch einen Streit gab.