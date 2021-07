Elisabeth Schweeger soll Kulturhauptstadt 2024 leiten

Nachdem der ursprüngliche künstlerische Leiter Stephan Rabl nach internen Querelen hatte gehen müssen, wurde der Posten neu ausgeschrieben. 69 Bewerbungen sind eingegangen. Laut dem Artikel schnitt Elisabeth Schweeger am besten ab. Es seien noch letzte Vertragsdetails zu klären. So sei Bedingung, dass Schweeger ihren Lebensmittelpunkt ins Salzkammergut verlegt und das Programm basierend auf dem Bewerbungsbuch gestaltet.

Die 1954 in Wien geborene Literaturwissenschafterin war u.a. Chefdramaturgin am Bayerischen Staatsschauspiel in München und Intendantin des Schauspiel Frankfurt. Von 2009 bis 2015 leitete sie die KunstFestSpiele Herrenhausen, seit 2014 ist sie künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. In Oberösterreich kuratierte sie u.a. den Linzer Höhenrausch 2018 und Ausstellungen für das Ars Electronica Center.