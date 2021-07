Österreichweite Suche nach verschollenem Baumschläfer

Der Baumschläfer gilt als extrem selten und ist europaweit streng geschützt. Mit seiner schwarzen Augenmaske sieht er aus wie ein Superheld in Aktion, tatsächlich verbringt er aber einen Großteil des Jahres im Winterschlaf. Gemeinsam mit der Bevölkerung starten die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund und dem privaten Institut für Wildtierbiologie apodemus die Suche nach dem heimischen Baumschläfer.

Das kleine Säugetier aus der Familie der Bilche oder Schläfer führt ein sehr verstecktes Leben zwischen Zweigen oder in sein Nest gekuschelt. Dadurch ist der Baumschläfer schwer zu entdecken und seine Verbreitung in Österreich weitgehend unbekannt - viele der letzten Meldungen sind mehr als 100 Jahre alt. Der rund neun Zentimeter kleine Bilch mit grauem Rückenfell, weißlichem Bauch, leicht buschigem Schwanz und dunkler Färbung auch um die Nase lebt in naturnahen Laub- und Mischwäldern und bewegt sich bevorzugt kletternd im Geäst.