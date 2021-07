Corona-Neuinfektion und Sieben-Tages-Inzidenz steigt

Ab Donnerstag gehören Masken im Handel (ausgenommen Supermärkte, Apotheken etc.), in Museen und Bibliotheken in acht Bundesländern der Vergangenheit an. Nur in Wien, das angesichts der steigenden Zahlen auf einen vorsichtigeren Kurs setzt, muss weiter ein Mund-Nasen-Schutz angelegt werden, sogar wieder in Kinos und Theatern. Grund ist die vorherrschende Gefahr, sich mit der Delta-Variante anzustecken, die in der Bundeshauptstadt besonders groß ist. Der Anteil der Delta-Variante am Wiener Infektionsgeschehen liegt laut Auskunft des medizinischen Krisenstabes der Stadt weiterhin bei etwa 60 Prozent, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt.