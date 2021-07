Cheftrainer Cameron verlässt Vienna Capitals

Nach drei Jahren hinter der Bande in Österreich hat Dave Cameron eine neue Herausforderung angenommen und verlässt die Vienna Capitals. Wie der Eishockey-Club aus Wien am Mittwoch bekanntgab, übernimmt der 62-Jährige mit sofortiger Wirkung die Position als Cheftrainer des U20-Nationalteams seines Heimatlandes Kanada. Er betreut die Junioren-Auswahl damit bei der kommenden Heim-Weltmeisterschaft in Edmonton. Bei den Capitals läuft die Suche nach einem neuen Coach bereits.