London will Brexit-Abkommen wieder aufmachen - EU sagt Nein

Großbritannien verschärft im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland den Konfrontationskurs gegenüber der EU. Es brauche „erhebliche Änderungen“ an den im Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens festgehaltenen Regeln, sagte der Brexit-Beauftragte David Frost am Mittwoch im Londoner Oberhaus. Die EU-Kommission und Irland lehnten Neuverhandlungen jedoch ab. Man sei bereit, „kreative Lösungen“ im Rahmen des Protokolls zu suchen, so EU-Kommissionsvizechef Maros Sefcovic.

„Wir glauben, dass diese Änderungen in der Situation, in der wir uns gerade befinden, notwendig sind“, sagte Frost vor dem Parlament in London. „Wir können so nicht weitermachen.“ Zwar seien die Bedingungen für eine einseitige Kündigung des entsprechenden Protokolls gegeben, fügte Frost hinzu. Jetzt sei aber nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Stattdessen solle durch Verhandlungen mit der EU ein „neues Gleichgewicht zum Wohle aller“ gefunden werden. Premierminister Boris Johnson erklärte, einige Teile des Protokolls könnten beibehalten werden.