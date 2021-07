Kennedy-Witwe als US-Botschafterin in Wien nominiert

Die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy, Victoria Kennedy, soll neue amerikanische Botschafterin in Wien werden. US-Präsident Joe Biden habe Kennedy als US-Missionsleiterin in Österreich vorgeschlagen, berichteten US-Medien am Mittwochnachmittag (Ortszeit) unter Berufung auf das Weiße Haus. Die Nominierung war seit der Vorwoche erwartet worden, nachdem die Präsidentschaftskanzlei in Wien erklärt hatte, dass Österreich ihr die offizielle Zustimmung erteilt hatte.