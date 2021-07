Biden setzt auf Zusammenarbeit mit Republikanern

US-Präsident Joe Biden glaubt trotz Auseinandersetzungen im Kongress an eine Kooperation zwischen Demokraten und Republikaner bei wichtigen Themen. „Aber der Brunnen ist innerhalb der vergangenen vier Jahre so vergiftet worden“, so Biden in Cincinnati im US-Staat Ohio. „Aber ich denke, das alles beginnt sich zu bewegen. Ich meine nicht von heute auf morgen, versteht mich nicht falsch.“ Mit Blick auf ein parteiübergreifendes Infrastrukturpaket zeigte sich Biden optimistisch.