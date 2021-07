Salzburg zum Auftakt zu Gast im Grazer Tollhaus

Sturm hat Salzburg im Vorjahr als einziges Bundesliga-Team gleich zweimal geschlagen (3:1 in Salzburg und 2:1 in Klagenfurt/das Spielfeld in Graz war nicht benützbar). Danach war aber Schluss mit lustig. Die folgenden drei Partien gingen klar an den Serien-Meister, in der Liga jeweils 3:1 (auswärts und in Graz) und im Cup-Semifinale in Klagenfurt mit 4:0.