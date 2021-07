Gewessler gibt sich in Koalitionsdebatte ums Klima unbeirrt

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gibt sich im jüngsten koalitionsinternen Scharmützel ums Klima gelassen. Auf die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestartete Umweltschutz-Verzichtsdiskussion will sie nicht einsteigen, „ich kann mit der Diskussion relativ wenig anfangen“, sagte Gewessler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf Journalistennachfrage. Die Klimakrise stelle „unsere Lebensgrundlage in Frage“.

Gewessler sieht großen Handlungsbedarf. „Wir haben im letzten Jahr sehr intensiv erlebt, was es heißt, auf einem kranken Planeten zu leben. Auf einem kranken Planeten gibt es kein gesundes Wirtschaften“, so die Umweltministerin. Ziel sei es, den Kindern künftig „ein Stück von diesem wunderschönen Land noch intakt zeigen zu können“. Es gehe darum, dass „wir in Österreich noch ein gutes Leben haben können 2040, 2050. Dafür müssen wir jetzt etwas tun.“ Die Ministerin verwies auf die Umweltschutzvorhaben im Regierungsprogramm. „Dafür hat die Bundesregierung eine große Verantwortung übernommen.“

Ebenso wie Kurz will zwar auch Gewessler auf Innovationen im Umweltschutz setzen. „Ich bin ganz bei der Meinung des Herrn Bundeskanzlers, das heißt nicht zurück in die Vergangenheit, das heißt mutig vorangehen.“ Man dürfe sich gerade jetzt „nicht von altem Denken bremsen lassen“ und nicht immer auf jene hören, „die automatisch nein sagen“, fügte sie freilich hinzu.

Seit die Prüfung der Asfinag-Neubauprojekte publik wurde, weht Gewessler heftiger politischer Gegenwind aus den Bundesländern entgegen. Schon vor zwei Wochen hatte sich Kurz an die Seite der Länder gestellt: „Wir brauchen eine gute Infrastruktur, gerade im ländlichen Raum“, argumentierte der Kanzler, er sei „sehr optimistisch, dass sich der Hausverstand durchsetzen wird“, denn es handle sich ja um langjährige Projekte.

Auch bei seinem jüngsten Besuch in Vorarlberg stellte sich Kurz nun gegenüber dem ORF im Zusammenhang mit der Bodensee-Schnellstraße S18 wieder offen gegen die Umweltministerin seiner Koalition: „Der Landeshauptmann und ich sind da einer Meinung. Wir sind an der Seite der Bevölkerung. Das Projekt ist schon lange geplant, es ist schon lange versprochen und es muss auch durchgeführt werden.“ Warum der ÖVP-Klub im Parlament allerdings zuletzt bei einem Antrag dabei war, der Gewessler in dieser Sache den Rücken stärkte, „das weiß ich nicht“, erklärte Kurz in den „Vorarlberger Nachrichten“ (Donnerstag-Ausgabe). Der ÖVP-Klub wollte die Sache am Donnerstag auf APA-Anfrage nicht kommentieren.

Während Gewessler jedenfalls den Verkehr als großes Sorgenkind sieht, meinte Kurz, „dass es vollkommen falsch wäre zu glauben, dass wir das Klima in Zukunft dadurch retten können, dass wir uns nur noch im Verzicht üben“, denn „der einzig richtige Zugang“ sei, auf technischen Fortschritt, Innovation und Technologie, zu setzen. „Der Verzicht auf Mobilität, der Verzicht zum Arbeitsplatz zu fahren und auf Individualverkehr, das wird nicht funktionieren“, befand er in den „VN“. „Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte. Ich halte weder etwas von der ständigen Politik des erhobenen Zeigefingers noch von Fantasien, dass man irgendwie leben könnte wie im vergangenen Jahrhundert.“

Bei einem Salzburg-Besuch bekräftigte Kurz am Donnerstag vor Journalisten erneut, dass er auf technologischen Fortschritt setzt und nicht auf ein „Zurück in die Vergangenheit“. Österreich sei ein Land mit hoher Wirtschaftlichkeit, hoher Lebensqualität und einer starken Infrastruktur, hier dürfe man nicht zurückfallen. „Manche schlagen einen Klima-Lockdown vor, den wird es mit mir nicht geben.“

Was den Klimawandel betreffe, so brauche es Innovationen und einen globalen Kraftakt, hier müssten alle an einem Strang ziehen. Beim Verkehr komme es nicht darauf an, ob man mit dem Auto fährt oder nicht, sondern um die Emissionen. Hier sei Elektroenergie zielführend, meinte Kurz. „Ich bin überzeugt, das Elektromobilität immer wichtiger werden wird.“ Im Transportbereich sei auch Wasserstoff ein Zukunftsthema.

Das beste Beispiel, wie innovativ die Menschheit sein könne, sei die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus in so kurzer Zeit, was bisher normalerweise zehn Jahre gedauert habe. „Wo ein Wille, da ein Weg. Die Menschen sind zu vielen imstande“, zeigte sich Kurz optimistisch.

Der Bundeskanzler gab auch zu bedenken, dass in Österreich viele Menschen am Land auf das Auto angewiesen seien, hier gebe es auch keine U-Bahn wie in Wien. Auf die Frage, ob er beim Thema Bodensee-Schnellstraße S18 in Vorarlberg nicht die Demokratie missachte, wenn es doch einen demokratischen Auftrag zur Projektprüfung gebe, antwortete Kurz: „Viele Projekte sind bereits beschlossen und rechtlich am Weg. Ich bin auf der Seite der Bevölkerung und der Bundesländer, die eine gewisse Planungssicherheit erwarten.“

Es gebe Projekte mit Rechtssicherheit, und es seien bereits auch Leistungen mit finanziellem Aufwand erbracht worden. Einen Konflikt mit dem grünen Koalitionspartner sieht Kurz in diesem Zusammenhang nicht. „Ein Diskurs in der Demokratie ist absolut etwas Normales“, und es könne unterschiedliche Zugänge geben.

Der Streit zwischen Grünen und ÖVP um die Straßenbauprojekte schwelt schon seit drei Wochen. Da wurde bekannt, dass die Neubauprojekte der Asfinag aktuell im Rahmen einer Evaluierung bis Herbst geprüft werden, darunter auch heiß umstrittene wie der Lobautunnel in Wien. Die Länder protestierten lautstark. Gewessler gab sich einigermaßen überrascht über die Aufregung, schließlich habe sie die Sache bereits im Dezember per parlamentarischer Anfrage transparent gemacht. Bei den Grünen vermutet man denn auch hinter vorgehaltener Hand, es sei wohl kein Zufall gewesen, dass das Aufreger-Thema just rund um die Befragung des türkisen Kanzlers im Ibiza-U-Ausschuss den Weg in die Medien fand.

Befeuert wurde die Debatte jedenfalls nicht nur von den Ländern und Teilen der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner im Bund selbst: So richtete Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) seiner Grünen Regierungskollegin im Radio aus, dass er Verständnis dafür habe, „wenn bei manchen der Eindruck entsteht, dass es hier weniger um sachliche Überprüfung und Verbesserungsmöglichkeiten, sondern mehr um Ideologie geht“. „Klimaschutz ist keine Ideologie, Klimaschutz ist ein Fakt“, konterte Gewessler. Kurz rief in weiterer Folge nach dem „Hausverstand“, sein türkiser Staatssekretär in Gewesslers Haus, Magnus Brunner, legte noch ein Schäuflein nach und warf der Ressortchefin „Verunsicherung“ durch ihre „Alleingänge“ vor. „Bei Infrastrukturprojekten sitzen immer sehr viele Interessen am Tisch – regionale, überregionale, die Interessen der Wirtschaft. Und mit mir sitzen jetzt auch der Klimaschutz und der Umweltschutz am Tisch“, gab sich Gewessler nach außen dennoch unbeeindruckt.

Seine Fortsetzung fand der Konflikt im Parlament, und zwar zunächst im sonst öffentlich eher wenig beachteten Bundesrat. Dort wurde das Thema vergangenen Donnerstag mittels Dringlicher Anfrage der FPÖ an Gewessler am Köcheln gehalten. Das wäre per se noch kein Aufreger, ebenso wenig wie der - unverbindliche - Entschließungsantrag des steirischen SPÖ-Bundesrats Horst Schachner, der Gewessler auffordert, den „Umsetzungsstopp für alle sehr wichtigen Projekte auf Autobahnen und Schnellstraßen“ sofort zurückzunehmen. Unerwarteterweise und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt fand der Antrag allerdings eine Mehrheit, weil nicht nur SPÖ und FPÖ dafür stimmten, sondern entgegen der Koalitionslinie auch die Vorarlberger ÖVP-Bundesrätin Christine Schwarz-Fuchs. In dem Entschließungsantrag ist die S18 freilich gar nicht in der Liste der betroffenen Projekte angeführt. Ob es sich um ein Versehen oder einen rebellischen Akt handelte, ist nicht überliefert - im türkisen Klub soll man dennoch nicht erfreut gewesen sein, ist zu hören.

Zwar hat die Mehrheit für den Entschließungsantrag im Bundesrat keine praktischen Auswirkungen, symbolisch schaut die Sache aber natürlich ungünstig aus und stieß den Grünen offensichtlich sauer auf. So drängten die Grünen denn auch darauf, im Nationalrat am vergangenen Montag einen weiteren Entschließungsantrag einzubringen, der von Gewessler eben eine Prüfung von Alternativen zur Vorarlberger S18 fordert. Der Entschließungsantrag wurde letztlich gemeinsam von Grünen und ÖVP eingebracht. Auch die beiden Vorarlberger VP-Mandatare stimmten mit, wenn auch zähneknirschend. „Der Antrag wurde der ÖVP von den Grünen regelrecht abgenötigt in Zusammenhang mit dem Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel in derselben Sitzung“, rechtfertigte sich der Vorarlberger Abgeordnete Karlheinz Kopf danach. Der Grüne stellte einen solchen Zusammenhang in Abrede. Gewessler begrüßte am Donnerstag explizit den „deutlichen Auftrag“ des Parlaments zur Prüfung des Schnellstraßen-Vorhabens in Vorarlberg. „Ich halte mich daran, das Parlament ernst zu nehmen und werde das natürlich auch machen.“

Einen Koalitionskrach nach dem anderen ortete dagegen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. „Kurz macht die Grünen mit seinem Steinzeit-Sager lächerlich, während die Grünen durch ihre Blockade längst geplanter Projekte provozieren“, die Bevölkerung werde „durch diese absurden Machtspiele verunsichert“. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer sieht die Regierung jetzt gefordert, „endlich in die Gänge zu kommen und wieder für Österreich statt gegeneinander zu arbeiten“.