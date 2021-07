Brasilien gewinnt Fußball-Auftakthit gegen Deutschland 4:2

Brasiliens Olympia-Auswahl ist am Donnerstag mit einem hochverdienten 4:2-(3:0)-Erfolg im Schlager gegen Deutschland ins Fußballturnier der Spiele von Tokio gestartet. Everton-Legionär Richarlison entschied die Partie mit einem Triple (7., 22., 30.) bereits früh. Die Brasilianer wurden damit als einziger der Titelfavoriten diesem Status gerecht. Frankreich kassierte gegen Mexiko eine 1:4-Niederlage, Spanien spielte gegen Ägypten nur 0:0.

Nadiem Amiri (56.) und Ragnar Ache (83.) ließen die nicht zusammengespielten Deutschen von Trainer Stefan Kuntz in Yokohama noch auf einen schmeichelhaften Punkt hoffen, Paulinho (94.) sorgte jedoch für die endgültige Entscheidung. Matheus Cunha (45.+1) hätte schon vor der Pause auf 4:0 stellen können, scheiterte mit einem Handelfmeter aber an Goalie Florian Müller. DFB-Kapitän Maximilian Arnold (62.) sah die Gelb-Rote Karte und wird im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag fehlen. Brasilien ist dann gegen die Elfenbeinküste gefordert, die die Saudis mit 2:1 (1:1) schlug.