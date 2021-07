Tokio-Sommerspiele mit 339 Entscheidungen werden eröffnet

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen infolge der Corona-Pandemie und mit einem Jahr Verspätung werden am Freitag die Olympischen Spiele in Tokio offiziell eröffnet. Rund 11.100 Athletinnen und Athleten werden bis 8. August in 33 Sportarten insgesamt 339 Medaillenentscheidungen austragen. Zuschauer sind wegen steigender Infektionszahlen nicht zugelassen. Österreich ist mit 75 Sportlern vertreten, den Auftakt machte schon vor der Eröffnungsfeier Ruderin Magdalena Lobnig.