Russischer Außenminister Lawrow besucht Ende August Wien

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Freitag einen Besuch in Österreich für August angekündigt. An einem Arbeitsbesuch im Spätsommer, gegen Ende August, werde gearbeitet, hieß es dazu auf APA-Anfrag aus dem Außenministerium in Wien. Auch die russische Botschaft in Wien bestätigte, dass derzeit Vorbereitungen für einen Besuch laufen. Zum genauen Zeitpunkt der Reise oder Details des Programmes gab es zunächst jedoch von beiden Seiten keinen Kommentar.