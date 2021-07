Flötenspieler in Wiener Park mit eigener Flöte attackiert

Eine 41-jährige amtsbekannte Frau hat am Donnerstag in den Nachmittagsstunden in der Parkanlage Keplerplatz in Wien-Favoriten einen musizierenden Blockflötenspieler mit seinem eigenen Instrument attackiert und verletzt, nachdem sie sich von seinem Flötenspiel gestört gefühlt hatte. Die dem Opfer unbekannte 41-Jährige riss dem 37-Jährigen die Blockflöte aus seinen Händen, brach sie entzwei und verletzte ihn damit laut Polizeiaussendung am Oberarm.